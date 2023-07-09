В брянской Унече школу №2 могут не отремонтировать к 1 сентября

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянской Унече в школе №2 могут не завершить ремонт к 1 сентября. Подрядчик значительно отстает от графика согласно контракта. 16 строителей на объекте не справляются с объемом работ. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава брянского региона вновь побывал на объекте. В прошлый раз подрядчик пообещал увеличить число строителей.

- Продолжаются пустые разговоры и нелепые объяснения причин, почему так происходит, - сказал Александр Богомаз. - Я уже побывал в большей части школ, где ведется капремонт, и нигде нет опасений, что не сдадим объекты вовремя, к 1 сентября, кроме Унечи.

Директор школы каждый раз будет отмечать число работников на объекте и обюъем выполненных работ. Информацию он будет передавать руководству района и заместителю губернатора курирующему ход ремонтных работ на объектах образования.

- Если подрядчик не хочет платить штрафы, попасть в реестр недобросовестных поставщиков, сорвав сроки по контракту и лишившись потом вообще возможности работать, он сделает выводы, - сказал глава брянского региона. - Если нет, будем действовать в рамках закона и принимать самые жесткие меры.