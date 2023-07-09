Брянец на сцене драмтеатра сделал предложение своей возлюбленной

Фото: Брянский драматический театр.

На сцене Брянского драматического театра завершился финальный спектакль этого сезона «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира (возрастное ограничение – 12+). Затем на сцену из зрительного зала вышел мужчина, Алексей Кириченко. Он также попросил подняться и свою возлюбленную Анастасию. Мужчина сделал ей предложение. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского драмтеатра.

Мужчина припал на колено и протянул девушке коробочку с кольцом. Анастасия ответила согласием.

Артисты пожелали паре семейного счастья и благополучия. Влюбленным подарили цветы, а зрители искупали пару в аплодисментах.