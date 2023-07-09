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Общество9 июля 2023 11:07

В брянском поселке Погребы в школе ремонтируют спортзал

На проведение работ выделили 1,9 млн рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Вестник 32".

Фото: "Вестник 32".

В Брасовском районе, в поселке Погребы, в школе ремонтируют спортзал. Капитальный ремонт проходит по федеральному проекту "Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На эти цели выделили больше 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в администрации Брасовского района.

В спортзале строители обновят потолок, заменят электро проводку, сделают освещение. На стенах установят специальные мягкие панели.

Уже закупили новое спортивное оборудование. На него потратили порядка 115 тысяч рублей.

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