В Брянске освятили закладной камень на месте будущего храма Петра и Февронии

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянске 8 июля, в День семьи, любви и верности после Божественной литургии в Брянском Свято-Троицком кафедральном соборе митрополит Брянский и Севский Александр освятил Крест и закладной камень в основание храма во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в новом микрорайоне «Авиаторов» города, на территории старого аэропорта.Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Владыка Александр прочитал текст закладной грамоты и после вложил ее в закладное отверстие камня и закрыл его раствором. Всем молящимся раздали иконки святых Петра и Февронии с архиерейским благословением.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Храмовый комплекс будет представлять собой храм во имя благоверных князей Петра и Февронии, кризисный центр поддержки семьи, материнства и детства и памятник святым Петру и Февронии - небесным покровителями семьи и брака.

Храм будет белого цвета, просторным и красивым. Его высота составит 36 метров, он будет вмещать 600 человек.

Здесь же будет находиться и кризисный центр поддержки семьи, материнства и детства. Он разместится в двухэтажном здании площадью 1500 квадратных метров.

Работы уже начали - вырыт котлован, забиты сваи. По словам директора подрядной организации Негослава Миливоевича, в этом году планируют завершить нулевой цикл.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

История храма Петра и Февронии началась в 2014 году. На пустыре в строящемся микрорайоне города устроили временный уютный деревянный храм и стали регулярно совершать богослужения. Микрорайон расстраивался, и возникла необходимость в строительстве просторного храма. По благословению митрополита Александра и при его участии разработали проект, определили инвестора и начали строительство.