На Брянщине грянул Великотопальский бал

Фото: "Клинцы.Инфо".

В Клинцовском районе 8 июля во второй раз прошел Великотопальский бал. Событие прошло в старинном селе Великая Топаль. Оно объединило больше 100 человек. Участники и гости окунулись в эпоху 19-го начала 20-го веков. Об этом сообщают организаторы ВКонтакте.

Фото: Фото: "Клинцы.Инфо".

Вниманию гостей и местных жителей представили информационный щит, посвящённый истории Великотопальской усадьбы. Экскурсовод Елена Шаховская провела обзорную экскурсию по усадебному парку, рассказала о богатой истории села, усадьбы и её владельцах.

Фото:"Клинцы.Инфо".

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