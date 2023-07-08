Брянский губернатор поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор Александр Богомаз поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства.

- В основе этого праздника лежит история жизни православных святых Петра и Февронии Муромских, которые явили собой идеал супружеского уважения и любви, - говорится в поздравлении. - В названии праздника заложен глубокий смысл: крепка та семья, в которой супруги хранят верность и уважение друг к другу. Семья - это еще и большой труд, огромная ответственность. Это дети и внуки, ради которых мы и живем, их воспитание, забота о них. Крепкая семья — основа не только личного счастья, но и основа благополучия всей страны.

Также Александр Богомаз отметил, что укрепление института семьи - первостепенная задача органов власти Брянской области.

- В регионе успешно действуют меры социальной поддержки семей с детьми, молодых семей, - подчеркнул губернатор. - Благодаря этому растет число многодетных семей, а также семей, взявших на воспитание приемных детей. Мы выражаем слова особой признательности всем семьям, спасибо вам за любовь, заботу и тепло, за великий родительский труд и терпение! Самое большое счастье - видеть, как растут дети, радоваться их большим и маленьким победам на жизненном пути, воспитать их достойными гражданами нашей великой страны.

Брянский губернатор пожелал землякам и их семьям здоровья и благополучия.

К поздравлению присоединились председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и Главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук.