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Звезды8 июля 2023 8:39

В брянском Стародубе школьники копируют героев известных картин

Ребята с удовольствием участвуют в мероприятии «Репродукция»
Надежда ПЕТРУНИНА
В. Тропинин "Девушка с горшком роз".

В. Тропинин "Девушка с горшком роз".

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Стародубе школьники копируют героев известных картин. В центре детского творчества уже не первое лето проводят мероприятие «Репродукция». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ребята, отдыхающие в лагере дневного пребывания Стародубского центра детского творчества ребята воссоздают сюжеты, изображенные на полотнах известных художников.

И в этот раз девчонки и мальчишки увлеченно воспроизводили сюжеты картин.

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