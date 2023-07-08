В. Тропинин "Девушка с горшком роз". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Стародубе школьники копируют героев известных картин. В центре детского творчества уже не первое лето проводят мероприятие «Репродукция». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ребята, отдыхающие в лагере дневного пребывания Стародубского центра детского творчества ребята воссоздают сюжеты, изображенные на полотнах известных художников.

И в этот раз девчонки и мальчишки увлеченно воспроизводили сюжеты картин.