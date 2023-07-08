В Брянске в честь Дня семьи, любви и верности собрали «Ромашковый букет»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в детской библиотеке №1 имени Владимира Сорочкина прошел творческий мастер-класс «Ромашковый букет». Мероприятие провели накануне Дня семьи любви и верности, 7 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ребята услышали от библиотекарей старинную легенду о появлении цветка, олицетворяющего нежность и чистоту, а затем им предложили своими руками сделать ромашки из бумаги.

В этот же день перед библиотекой организовали уличную информационно-просветительскую акцию «Во имя жизни и любви». Сотрудники библиотеки рассказывали читателям и обычным прохожим о жизни православных святых Петре и Февронии. А после ребята поучаствовали в викторине на знание семейных традиций и родственных отношений «Семь + Я», поговорили о произведениях известных писателей о семье и выразили свое мнение о понятии счастливой семьи.

Возрастное ограничение – 6+