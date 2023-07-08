Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянске заложат первый камень храма Петра и Февронии. В субботу, 8 июля, ровно в полдень на территории старого аэропорта освятят закладной камень на месте строительства храмового комплекса во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Девять лет назад на этом месте, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, построили временный храм. Теперь пришло время возвести большую каменную церковь.

В храмовый комплекс также войдет и центр поддержки семьи, материнства и детства. Он будет помогать беременным женщинам, малообеспеченным, многодетным и неполным семьям на территории Брянска.

И, конечно же, здесь появится сам памятник небесным покровителям семьи и брака Муромским чудотворцам, святым благоверным Петру и Февронии.

В День семьи, любви и верности в Брянском кафедральном соборе во имя Святой Троицы утром прошло архиерейское богослужение в честь праздника. Затем провели награждение многодетных семей.

На площади перед собором также состоится концерт, проведут викторины и семейные конкурсы с призами, а еще гостей ждут угощения.