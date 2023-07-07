Фото: А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

На Брянщине 58 семей наградили медалями «За любовь и верность». Торжество прошло в Хрустальном зале правительства региона. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

- Эта награда - знак признания крепости семейных устоев, - сказал глава брянского региона. - Это благодарность за воспитание достойных жителей Брянской области, верных сыновей и дочерей нашей России.

День семьи, любви и верности в нашей стране отмечают 8 июля. Он посвящен памяти святых чудотворцев, благоверных супругов Петра и Февронии. История их отношений - это яркий пример любви, верности, преданности, тех качеств, без которых невозможно построить счастливую семью.

Фото: А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

- Поздравляю всех с этим замечательным праздником! - сказал Александр Богомаз. - Крепкая семья — основа общества и государства, залог развития и процветания нашей страны. И чем больше будет у нас дружных, счастливых, благополучных семей, тем крепче будет Брянская область и наша Родина – Россия!