В Брянской области построят завод по производству фармацевтических субстанций

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области построят завод завода полного цикла по производству активных фармацевтических субстанций. Губернатор Александр Богомаз обсудил этот вопрос с генеральным директором ФГУП «Эндофарм» Михаилом Фонаревым. Об этом глава брянского региона рассказал на своей странице ВКонтакте

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Инвестиционный проект реализуют совместно с Минпромторгом России. Объем инвестиций - около 30 миллиардов рублей. Срок реализации проекта - не больше двух лет. Уже провели все необходимые предварительные работы. В ближайшее время начнут отбирать подрядчиков на строительно-монтажные работы и закупать оборудование.

- Это очень важный проект для российской фармацевтической промышленности, который позволит уйти от импортозависимости и производить жизненно важные и необходимые лекарственные препараты по полному циклу, - сказал Александр Богомаз.

Параллельно подготавливают сырьевую базу, растительное сырье, необходимого для производства анальгетиков, которое выращивается на брянских полях.

- Новый завод - это дополнительно 1000 высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, налоги в бюджет, развитие нашего региона, социальной, транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях, - добавил глава брянского региона. - Мы в свою очередь оказываем инвестору необходимое содействие по всем вопросам.