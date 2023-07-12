Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск готовятся украсить к 80-летию со дня освобождения. Первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин настаивает, чтобы город украсили достойно. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

В целях экономии праздничные инсталляции из года в год доставали из запасников, латали, обновляли и устанавливали. Сергей Антошин настаивает, чтобы в масштабные праздники город украшали в рамках общей концепции. Вице-мэр указывает на три знаковые даты: День Победы, День независимости России и День освобождения города.

Создать концепции праздников поручили подразделению заместителя главы Максиму Коньшакову - в его подчинении разработчики проектов, дизайнеры и архитекторы. За транспортное оформление и украшение торговых точек будет отвечать заместитель главы Николай Голубокий.

До пятницы, 14 июля, главы районов и дорожное управление должны представить свои предложения по украшению города. Особое внимание поручили уделить проспекту Героев.