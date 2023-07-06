На Брянщине любителям охоты разъяснили их нормы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянсокйо бласти утвердили нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года. Соответствующий приказ №391 подписал руководителем департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

Документ устанавливает нормы любительской и спортивной охоты летне-осенний и осенне-зимний периоды охоты за один день охоты на одного охотника: две особа водоплавающей дичи, пять особей болотно-луговой дичи, пять особей полевой дичи, две особи боровой дичи, две особи зайцев.

Весной за один день охотнику можно поймать две головы гусей, селезней уток,четыре головы вальдшнепов, самцов тетеревов до 10 % от численности на 1 апреля этого года по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Контроль за исполнением приказа возложилина заместителя директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Андрея Чепикова.