Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Севске ремонтируют школу №1. Объект готов на 90 процентов. Несомненно, новый учебных год педагоги и ученики начнут в своей школе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В самом начале ремонта апреле 2022 года выделили больше 90 миллионов рублей из областного бюджета, дополнительно на переоснащение - 7,6 миллиона рублей. Ремонт рассчитан на два года, но первый подрядчик затянул сроки и с ним пришлось расторгнуть контракт. Работу продолжила другая подрядная организация.

Уже полностью заменили отопление, канализацию, электропроводку, вентиляцию. На всех этажах установили современные стеклопакеты, новые двери. В каждом кабинете - светодиодное освещение. Провели воду в кабинеты начальных классов, физики, химии, биологии. На первом этаже дополнительно сделают гардероб для начальных классов. Закупили новое современное оборудование, мебель.