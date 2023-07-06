Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Фокинском районе Брянска за шесть месяцев родился 301 ребенок. Среди новорожденных 164 мальчика и 137 девочек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Первенцами стали 127 детей, второй ребенок родился в 115 семьях, а 59 детей родились у родителей, которые уже воспитывают двоих. В четырех семьях на свет появились двойняшки. Больше всего пар родителями стали в 30-34 года.

Счастливые мамы и папы чаще всего назвали своих мальчиков Александром, Артемом, Максимом, Матвеем, Тимофеем, а девочек - Ксенией, Софией, Полиной, Анной, Ариной. Редко встречались такие имена, как Алексей, Анатолий, Валерий, а также Аврора, Аделия, Венера, Мелисса, Милада.