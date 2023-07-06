Брянские танцоры завоевали шесть наград на конкурсе «Гранд Данс2023»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Участники брянского танцевального коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество» завоевали шесть наград на конкурсе «Гранд Данс 2023». Соревнования в Красногорске прошли среди команд городов России. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Никита Жариков и Александра Львутина завоевали первое место по европейской и латиноамериканской программам среди юниоров.

В группе дети 10-11 лет Архип Воробьев и Ульяна Пивоварова дважды взяли серебро по «латине» и «стандарту» и золотые медали в многоборье.

Архип и Ульяна, выступая в составе сборной команды «Фантазия», стали обладателями золотого кубка детского командного первенства.

Возрастное ограничение – 6+