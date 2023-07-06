Брянский ОМОН отмечает 30-летний юбилей

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянский ОМОН «Арсенал» отмечает 30-летний юбилей. По этому случаю провели торжественное мероприятие., сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Бойцы ОМОНа принимали поздравления ведомственные награды, памятные медали и ценные подарки. Их вручал начальник Управления Росгвардии генерал-майор полиции Иван Ванчугов.

- Низкий поклон вашим семьям, - сказал руководитель регионального ведомства. - Благодарю ветеранов за сохранение боевых традиций. Желаю сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, служить с честью и достоинством!

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Собравшиеся почтили минутой молчания коллег, погибших при исполнении служебного долга, а так же возложили цветы к мемориалу, расположенному на территории отряда.

После этого бойцы ОМОНа представили гостям показательные выступления и продемонстрировали элементы силового экстрима, владения оружием, уровень владения приемами рукопашного боя, работу бойцов высотников на здании.

В завершении мероприятия все могли посмотреть выставку техники и вооружения.

Наша справка:

ОМОН УВД Брянской области был образован 6 июля 1993 года на базе роты специального назначения отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции города Брянска и отряда особого назначения местной милиции.

С 2016 года отряд входит в состав Управления Росгвардии по Брянской области.