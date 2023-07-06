В Брянске временно ограничат движение и парковку транспорта у стадиона «Динамо»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в дни футбольных матчей временно ограничат движение и парковку транспорта у стадиона «Динамо». Ограничения действуют с 8.00 и до окончания мероприятия: 16, 30 июля; 6, 19 августа; 3, 17 сентября; 8, 22 октября; 5 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Движение ограничат по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького); и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

- Исключение будет сделано для транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - сказали в мэрии города.