В Брянской области 6 июля ожидают дождь, грозы и сильный ветер

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области в четверг, 6 июля, ожидают дождь, грозы и сильный ветер. Ветер подует со скоростью 17 метров в секунду. Прогнозируют туман, град, грозы. Воздух ночью прогреется до плюс 19 градусов, а днем - до плюс 32 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Такая погода может привести к нарушению электроснабжения, обрушению слабоукрепленных и ветхих конструкций, падению деревьев.

- При возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций следует обращаться в управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска по телефонам: 112, 26-36-52, - рекомендуют в мэрии города