В Стародубской больнице появился аппарат для холтеровского мониторинга

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Стародубской центральной районной больнице появился аппарат для холтеровского мониторинга работы сердца. Медицинское оборудование приобрели по программе «Здравоохранение». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Холтеровское мониторирование - это непрерывное суточное считывание ЭКГ, сохраненное на электронный носитель памяти. Затем полученные сведения загружают в специальную программу для получения результата. Пациент, который проходит холтеровский мониторинг, должен вести специальный дневник, где учитывает активность за день с точным указанием времени. По итогам исследования пациент получает протокол с результатами.