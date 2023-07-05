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Общество5 июля 2023 17:25

В Стародубской больнице появился аппарат для холтеровского мониторинга

Во время обследования пациент ведет специальный дневник
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Стародубской центральной районной больнице появился аппарат для холтеровского мониторинга работы сердца. Медицинское оборудование приобрели по программе «Здравоохранение». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Холтеровское мониторирование - это непрерывное суточное считывание ЭКГ, сохраненное на электронный носитель памяти. Затем полученные сведения загружают в специальную программу для получения результата. Пациент, который проходит холтеровский мониторинг, должен вести специальный дневник, где учитывает активность за день с точным указанием времени. По итогам исследования пациент получает протокол с результатами.

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