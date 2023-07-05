Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Александр Богомаз поздравил жителей с 79-летием образования Брянщины. В своем поздравлении губернатор отметил, что брянская земля во все времена была надежным оплотом российской державы, воспитала настоящих героев, тружеников села, промышленных предприятий, деятелей науки, культуры и искусства, медицины, образования, физической культуры и спорта высших достижений.

Обратил внимание глава региона и на значение труда наших ветеранов - воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто, не щадя жизни, защищал родную землю в годы Великой Отечественной войны, активно восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время.

- У нашего края героическое прошлое и достойное настоящее, и нам необходимо сохранить и приумножить богатства родной земли, духовные и культурные традиции! Успехов всем на благо родной Брянской земли и великой России!

Также на своей странице ВКонтакте Александр Богомаз опубликовал исторический документ. Это – указ президиума верховного совета СССР об образовании Брянской области.

- Фото из архива - летопись нашего края, - пояснил Александр Богомаз. - Прошлое, без которого нет настоящего. Мы бережно храним историю Брянской области, создавая прочный фундамент для будущего!