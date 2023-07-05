Брянская команда «Мираторга» победила в « Русском Родео-2023»

Фото: АПХ "Мираторг".

Брянск, 4 июля – «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что команда Климовского и Мглинского подразделений Брянской области стала победителем восьмого всероссийского «Русского Родео», которое состоялось в рамках Аграрной недели в Орле. За победу в профессиональном турнире также боролись две сильнейшие команды операторов-животноводов агрохолдинга из Орловской и Калужской областей.

Фото: АПХ "Мираторг".

«Мираторг» построил с нуля вертикально интегрированное производство высококачественной говядины в рамках бизнес-модели «от поля до прилавка» с совокупным поголовьем КРС порядка 800 тысяч голов. Агрохолдинг развивает мясное скотоводство, создает новые рабочие места со стабильной и достойной зарплатой, способствует повышению уровня жизни в сельских территориях, обеспечивает привлекательные условия для молодежи, популяризирует современное сельское хозяйство. Сегодня общее число сотрудников межрегионального проекта уже превышает 8,5 тысяч человек, из которых более 1500 – это русские ковбои, операторы-животноводы, работающие с мясным скотом на фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях. Компания ориентирована на постоянный профессиональный рост специалистов и регулярно организует обучающие программы для обеспечения эффективности проекта на уровне признанных мировых лидеров.

Фото: АПХ "Мираторг".

С 2014 года «Мираторг» проводит для работников отрасли профессиональный турнир «Русское Родео» - всероссийский праздник мясного скотоводства. Уникальное сочетание настоящего соревнования ковбоев, выставки современных технологий, которые применяются для выращивания животных специализированных мясных пород, кулинарного фестиваля. Конкурсная программа отражает те навыки и умения, которые нужны оператору в его повседневной работе на ферме или пастбище: мастерство верховой езды, искусство обращения с лассо, сортировка животных. Профессиональные дисциплины – это в то же время полное спортивного азарта зрелищное и захватывающее представление для гостей праздника.

Фото: АПХ "Мираторг".

В этом году праздник уже во второй раз проводился на орловской земле. Арена для состязаний расположилась в п. Стрелецком. Мероприятие собрало сотни зрителей: фермеров, работников сельскохозяйственной отрасли и представителей других профессий, любителей ковбойской культуры из разных городов и, конечно, множество детей . Главными героями «Русского Родео» стала команда ковбоев из Климовского и Мглинского подразделений Брянской области. Почетный трофей достался ее представителям в непростой, полной переживаний борьбе с другими соперниками. Операторы показали лучший баланс скорости выполнения ключевых элементов состязаний и качества работы.

Фото: АПХ "Мираторг".

«Ценность «Русского Родео» заключается в том, что операторы-животноводы тренируются в своем искусстве непосредственно в работе на фермах. Победители конкурса - лучшие специалисты отрасли. Успех праздника, интерес к состязаниям, высокие профессиональные результаты его участников – это свидетельство развития отрасли. В мясном скотоводстве в России за 10-15 лет удалось сделать то, что в других странах занимало десятилетия», – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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