Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска пресекли незаконную торговлю. Нарушителей заметили на остановке «Мечта». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Специалисты сектора по торговле Бежицкой районной администрации составили два протокола на нарушителей, а представители дорожного управления помогли демонтировать прилавки, стеллажи и поддоны, с которых велась несанкционированная торговля, - рассказали в мэрии города.

Местные жители неоднократно жаловались в Бежицкую администрацию на то, что на остановке общественного транспорта «Мечта» появляются продавцы, торгующие «с земли» овощами и фруктами.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Представители сектора по торговле райадминистрации регулярно проводят рейды по пресечению несанкционированной торговли. С пенсионерами, торгующими излишками урожая со своих огородов проводят разъяснительные беседы — им предлагают торговать официально, на специально отведенных для этого места на овощных базарах и ярмарках выходного дня. Эти места там выделяют дачникам абсолютно бесплатно. В основном, нарушители относятся с пониманием к замечаниям и уходят продавать «по закону».

- Сложнее бывает бороться с перекупщиками, которые пристраиваются тут же, к дачникам, и уже в импровизированных шатрах устраивают широкую торговлю плодоовощной продукцией, - рассказали в мэрии города.