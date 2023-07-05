В Брянской области росгвардейцы соревновались в стрельбе

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области в честь 30-летия образования ОМОН «Арсенал» прошли соревнования по стрельбе среди спецподразделений регионального управления Росгвардии. Состоялись они на базе полигона Росгвардии. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

В спортивных состязаниях участвовали команды ОМОН «Арсенал», СОБР «Партизан» и команда управления.

Два дня сотрудники и военнослужащие спецподразделейний выполняли упражнения, согласно поставленным задачам.

- Командам предстояло преодолеть трехкилометровый марш-бросок по пересеченной местности в полной экипировке и выполнить вводные задания: передвижение на поле боя под огнем условного противника, преодоление заражённого участка местности в противогазе, оказание первой медицинской помощи и эвакуация техники, - рассказали в Росгвардии. - После чего росгвардейцы выполнили упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия со сменой огневых позиций и различных дистанций. Учитывались результаты как в командном, так и в личном первенстве.

По итогам турнира в командном зачете победила команда ОМОН «Арсенал». Победители и призеры получили кубки, грамоты и подарки.

В будущем планируют провести стрелковые соревнования между силовыми структурами региона.