В Брянской области отметили 87-ю годовщину со дня образования службы ГИБДД России

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области отметили 87-ю годовщину со дня образования службы ГАИ-ГИБДД России. В этот день сотрудники Госавтоинспекции региона получили множество поздравлений. Особо отличившихся автоинспекторов награждали медалями и почетными грамотами, а некоторые даже получили очередные специальные звания. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Ныне работающих сотрудников поздравляли ветераны, внесли огромный вклад в развитие Госавтоинспекции нашего региона. Они искренне желали и дальше преумножать славные традиции Госавтоинспекции и с достоинством нести свою нелегкую службу.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

За последнее годы прослеживается тенденция к снижению числа ДТП. Это является заслугой сотрудников ежедневно несущих службу по обеспечению безопасности на автодороге.