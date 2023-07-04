Выпускница гимназии №1 Брянска сдала два экзамена на 100 баллов

Фото: департамент образования Брянской области.

Выпускница гимназии №1 Брянска Милена Прокофьева сдала два экзамена на 100 баллов. Она стала десятой выпускницей в 2023 году, набравшей на ЕГЭ 200 баллов. Об этом сообщают в департаменте образования Брянской области.

- Добиться высокого результата на ЕГЭ мне помогли усердная подготовка и заинтересованность в предмете, а также спокойствие и максимальная собранность во время сдачи экзаменов, – рассказала Милена.

Она посоветовала будущим выпускникам, которыми еще предстоит сдавать экзамены: исключить волнение, сосредоточиться и настроиться перед экзаменом.

Экзамен по биологии сдавали 13 июня и в нем участвовали 950 человек. Из них 118 набрали от 80 до 99 баллов. Двое выпускников набрали сто баллов.