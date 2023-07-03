Брянские строители в подшефной Брянке продолжают ремонт школ

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянские строители в подшефной Брянке ремонтируют школы. В школе №19 ремонтируют актовый зал, а в школе№17 – капитально приводят в порядок крышу. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- В гимназии продолжают работы по ремонту системы отопления, завершен капитальный ремонт спортивного зала в школе №4, в школе №5 заменено 186 оконных блоков, - рассказал Александр Богомаз. - В детской школе искусств — капитальный ремонт кровли.

Ремонтируют брянские строители и поликлинику. Сейчас они заканчивают заливку полов на всех этажах здания, ведут и ремонт помещений МФЦ.