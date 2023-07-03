Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске подписали соглашение с предпринимателями, сдающими электросамокаты. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

Вице-мэр Сергей Антошин инициировали разработку схемы движения электросамокатов в парке 1000-летия Брянска. В ней прописали зоны, в которых будут действовать ограничения скорости. Причем, тормозить СИМ будет автоматически - это «прошьют» в программе электросамокатов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Так, в «серых» зонах машина не сможет набрать скорость больше 10 километров в час, в «оранжевых» - снизит скорость до пяти. «Красные» зоны - места полной безопасности. Здесь самокатам ехать запрещено, они будут автоматически глохнуть. На красные зоны стоит обратить особое внимание мамочкам с детьми и пожилым людям. Схему разрабатывали при участии самих предпринимателей.

Такой ответ дали на возмущения горожан по поводу гоняющих на электорсамокатах в парке на Кургане Бессмертия. Это не только доставляло дискомфорт отдыхающим, но и пугало их. К тому же это небезопасно.