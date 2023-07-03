В Брянске вспомнили об ужасах в концлагере «Дулаг-142»

В концлагере "Дулаг-142" убили и погибли от голода и болезней до 40 тысяч человек. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске в рамках второй Международной научно-практической конференции «Партизанское движение в годы Второй мировой войны» вспомнили о жестокости нацистов в концлагере «Дулаг-142». В холле исторического здания, известного как «Дом политпросвещения», разместили стенды с экспозициями «Дулаг-142» и «Партизанское командование в лицах и фактах». Посвятили событие Дню партизан и подпольщиков.

По оценкам комиссии, в «Дулаг-142» убили и погибли от голода и болезней до 40 тысяч человек. Их захоронили в братских могилах на территории лагеря. При этом десятки тысяч людей погибли от насильственной смерти. При раскопках могил выяснили, что у большинства захороненных были прострелены или проломлены черепа.

Дорога военнопленных концлагеря Дулаг-142 из проекта студентов-архитекторов. Фото: Анастасия Герасименко.

Лагерь «Дулаг-142» находился на окраине Володарского района и являлся крупнейшим местом принудительного содержания людей на Брянщине. Экспозиции, посвященные концлагерю «Дулаг-142», рассказывают о страшных злодеяниях немецких нацистов. Концлагерь «Дулаг-142» первоначально предназначался для пленных военнослужащих Красной Армии из дивизионных пунктов сбора пленных. Из «Дулаг-142» выживших отправляли в «шталаги» (лагеря для нижних чинов) и «офлаги» (офицерские лагеря). Из шталагов военнопленные могли переводиться в рабочие лагеря или штрафные лагеря.

Начиная с марта 1942 года в «Дулаг-142» стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень. Как следует из показаний выживших свидетелей, на территории концлагеря находилось больше10 бараков, в каждом размещалось до 1500 человек (!) на деревянных четырехэтажных нарах. В бараках кишели насекомые. Кормили военнопленных так: утром именуемый чаем кипяток и 200 грамм хлеба для взрослых и 100 грамм для детей, в 5 часов – литр баланды из непросеянной гречневой муки на взрослого и пол-литра на ребенка.

Люди гибли в концлагере из-за сырости холода, антисанитарии, голод и фашистских издевательств. От тифа, дизентерии, чесотки, заболеваний желудка умирало не меньше 80% заболевших, так как ни лекарств, ни питания для больных узников нацисты не давали. Дважды в деньтелеги, нагруженные сотнями трупов узников, вывозили и сгружали в братские могилы. Часто трупы не вывозили по нескольку дней, и они оставались в бараках вместе с живыми людьми.

Фото: Анастасия ГЕРАСИМЕНКО.

В конце лета 1943 года лагерь отходил на запад вместе с линией фронта. Судьба пленных, оставшихся на его территории к моменту отступления немцев, доподлинно неизвестна. Скорее всего узники были убиты фашистами. После освобождения Брянщины во всех районах были созданы государственные комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов.

История концлагеря «Дулаг-142» особенно актуальна в наши дни в связи с ситуацией на Украине.