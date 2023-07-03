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Звезды3 июля 2023 7:51

В брянском мемориальном комплексе «Хацунь» открыли выставку

Экспозиция «Мы служим Родине!» будет работать до 25 августа
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: мемориальный комплекс «Хацунь» , vk.com.

Фото: мемориальный комплекс «Хацунь» , vk.com.

В брянском мемориальном комплексе «Хацунь» открыли выставку «Мы служим Родине!». Экспозиция будет работать до 25 августа. Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

На выставке представлены образцы формы пограничной службы разных периодов истории, личные вещи ветерана пограничной службы Ивана Зенкина, документы и фотографии военных, картографические материалы, тематические советские плакаты и многое другое.

Также брянцы узнают о пограничниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это - Иван Вертелко, Михаил Воскобоев, Николай Сушанов, Семен Атрохов, а также Александр Ершов, Борис Кальков, Владимир Семиохин и Сергей Соболев. Также расскажут и про участников специальной военной операции Вооруженных Сил РФ.

Возрастное ограничение –6+

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