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Звезды3 июля 2023 6:50

В Брянской области пройдет Великотопольский бал

Событие состоится 8 июня в Клинцовском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Великотопальский бал 2023", vk.com.

Фото: "Великотопальский бал 2023", vk.com.

В Брянской области пройдет второй Великотопольский бал. Событие в очередной раз состоится в Клинцлвском районе. Местом проведениястанет старинное село Великая Топаль. Здесь в начале минувшего века находилось дворянское имение. Об этом сообщают организаторы в одной из групп ВКонтакте.

Участники и гости окунуться в эпоху 19-го начала 20-го веков. Программа мероприятия предлагает игру в крокет, романсы ушедшей эпохи, танцы и всевозможные мастер-классы.

На балу будет возможность познакомиться с историей князей Долгоруковых - Николая Дмитриевича и Марии Павловны.

Великотопальский бал пользуется популярностью на Брянщине. Его участники с удовольствием облачаются в бальные наряды и погружают в антураж дворянского торжества гостей бала.

Возрастное ограничение – 6+

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