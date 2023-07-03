В Брянской области пройдет Великотопольский бал

Фото: "Великотопальский бал 2023", vk.com.

В Брянской области пройдет второй Великотопольский бал. Событие в очередной раз состоится в Клинцлвском районе. Местом проведениястанет старинное село Великая Топаль. Здесь в начале минувшего века находилось дворянское имение. Об этом сообщают организаторы в одной из групп ВКонтакте.

Участники и гости окунуться в эпоху 19-го начала 20-го веков. Программа мероприятия предлагает игру в крокет, романсы ушедшей эпохи, танцы и всевозможные мастер-классы.

На балу будет возможность познакомиться с историей князей Долгоруковых - Николая Дмитриевича и Марии Павловны.

Великотопальский бал пользуется популярностью на Брянщине. Его участники с удовольствием облачаются в бальные наряды и погружают в антураж дворянского торжества гостей бала.

Возрастное ограничение – 6+