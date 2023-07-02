Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области ремонтируют погарскую школу №2. Шепелевка, так традиционно называют образовательное учреждение Погаре, построили в 1963 году. На месте побывал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

В 2021 году здесь заменили кровлю на новую, теперь строители полностью обновят систему отопления и электроснабжения, отремонтируют классы и учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, заменят полы в коридорах.

Ученики начальных классов учатся в отдельном здании. Здесь отремонтировали кровлю, фасад, провели капитальные работы в столовой, но нужно обновить внутреннюю отделку.

- Как только составят смету, выделим на это дополнительные средства из областного бюджета при софинансировании из районного, - сказал Александр Богомаз.