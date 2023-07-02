В Брянске грянул летний «Бал цветов»

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

В Фокинском районе Брянска в Парке культуры и отдыха железнодорожников прошел открытый летний "Бал цветов", посвященный эпохе романтизма.

Мероприятие 1 июля организовала студия социального исторического танца "Визави" в рамках творческого проекта «ГДК Железнодорожников» - Бальные сезоны".

Насыщенная и яркая программа бальных танцев не могла оставить равнодушными горожан. Польки, вальсы, кадрили, эффектные барышни в бальных пышных платьях эпохи романтизма, кружащиеся в вальсе... Как тут можно было удержаться, чтобы не присоединиться к ним и не закружиться в ритмах мелодий исторических танцев.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Горожане и гости с удовольствием участвовали в мастер - классах. Кстати, они могли не только потанцевать, но и узнать об истории танцев и балов.

- Это был настоящий праздник грации, изящества и танцевального мастерства, - рассказала «Комсомольской правде в Брянске» жительница города Ирина, которая побывала на «Балу цветов». - Присоединиться мог любой желающий. Это было здорово! Красивая, завораживающая музыка, шикарные костюмы, улыбки. Очень много родителей пришли с детьми. Они с удовольствием участвовали в танцах.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Несомненно, хорошие впечатления от яркого «Бала цветов» останутся надолго как у самих участников, так и у горожан. Ведь искусство танца, как и музыка, вечно и оно объединяет.

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