Брянским военным и правоохранителям с 1 октября повысят оклады на 10,5 процента

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Брянским военным и правоохранителям с 1 октября повысят оклады в 1,105 раза. В правительстве России подписали постановление «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти». Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Оклад повысят у бойцов Минобороны, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, противопожарной и таможенной служб, а также начальствующего состава фельдъегерской связи.

В документе говорится о том, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников в соответствии с пунктом первым настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Повышать оклады будут за счет средств федерального бюджета.