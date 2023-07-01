В Брянске проходит акция памяти учителей-фронтовиков

Фото: Брянский краеведческий музей.

В Брянске проходит акция памяти учителей, участвовавших в Великой отечественной войне. Мероприятие под названием «Бойцами были на войне, учителями были в школе», которая будет проходит с 11 апреля по 31 июля. Проводит ее Бярснкий краеведческий музей. Об этом сообщают в учреждении культуры.

Акцию приурочили к Году педагога и наставника. В ней могут принять участие все желающие. Необходимо предоставить в краеведческий музей подлинные материалы (или их копии) из личных и семейных архивов, школьных музеев о педагогах-фронтовиках, тружениках тыла, педагогах-участниках восстановления образования Брянской области в послевоенный период. Вполне подойдут награды, личные воспоминания, письма, дневники, документы, одежда и обувь, предметы быта, значки, тематические марки и открытки, фотографии, фильмы, фонозаписи и т. д. Предоставленные материалы необходимо сопроводить рассказом о человеке, которому они принадлежали.

Итогом акции станет выставка, на которой представят экспонаты, переданные ее участниками.

- Предметы и материалы передаются в краеведческий музей на время проведения акции, - говорят в Брянской краеведческом музее. - В дальнейшем музей с радостью примет эти предметы на постоянное хранение, если их владельцы будут согласны совершить этот дар. Вещи станут не только частью музейного фонда России, но и предметом изучения и экспонатами тематических выставок музея.

Возрастное ограничение – 6+