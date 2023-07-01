В Брянске прошел фестиваль молодежной уличной культуры «LIFESTREET»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на летней эстраде Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска прошел молодежному фестивалю уличной культуры «LIFE STREET». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фестиваль проходит не первый год. В нем с удовольствием участвуют юные, талантливые ребята, которые ведут активный образ жизни и занимаются творчеством.

Мероприятие проводят для того, чтобы привлечь молодых людей к ведению здорового образа жизни. Программа фестиваля насыщенная и яркая: мини-футбол, стритбол, выступления роллеров и скейтеров, ВМХ, брейк-данс, хип-хоп, боди-арт и многое другое. Здесь же работала передвижная станция. Желающие могли сдать тест на ВИЧ. Удивляли всех своим мастерством владения шашкой казаки. Кто хотел, мог сыграть в баскетбол и шашки.

Зрителей порадовали и удивили выступления хип-хоппера Колдуна Стайла. В состоявшемся турнире по брейк-дансу показали свое мастрество как совсем юные ребята, так и опытные брейкеры. Также выступили и гости из Орловской области.

Возрастное ограничение – 6+