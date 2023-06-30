В Брянске начнут обследовать больные ясени

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с понедельника начнут обследовать больные ясени. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- После визуального обследования деревьев, будут проведены лабораторные исследования, чтобы фактически подтвердить болезнь ясеней, - сказал заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. - Но уже сейчас мы точно знаем, что зараженных деревьев не менее 850.

Напомним, приказом управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужским областям установили карантин по ясеневой изумрудной златке. Очагом в нашем регионе является Брянск, но карантин распространяется на Брянский, Выгоничский, Дятьковский, Жуковский и Карачевский районы.

К сожалению, вылечить дерево, пораженное златкой, невозможно. Единственный метод избавления от больных деревьев - спил и утилизация насаждений поврежденного ясеня. Взамен спиленных деревьев планируют посадить дуб красный.

- Сейчас оформляются средства на приобретение саженцев, - сказал Станислав Кошарный. - Экологи уже высказали нам свои рекомендации по конкретным видам, которые будут высаживаться вместо ясеней. Например, рябина, липа, береза, каштан, кедр, туя, ель, сосна. Большой процент будущих посадок составит дуб красный. После всех необходимых процедур по утилизации больных растений, мы планируем высаживать деревья в тех же местах, где до этого росли ясени. Златка страшна только для этой породы деревьев, другим она не навредит, так что саженцы не пострадают, если мы их высадим на территории произрастания ясеней.

Кроме того, за каждым посаженным вновь деревом будут обязаны ухаживать те, кто их посадили.