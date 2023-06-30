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Экономика30 июня 2023 13:11

В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студенческих отрядов

В течение июля-августа под руководством опытных наставников ребятам предстоит узнать много нового
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

30 июня начался новый сезон студенческих энергетических отрядов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». В 20 филиалах компаний прошли торжественные линейки, где командиры 40 студотрядов получили трудовые путевки. Этим летом на энергообъектах Обществ практические навыки получат 529 студентов высших и средних образовательных учреждений.

В течение июля-августа под руководством опытных наставников ребятам предстоит узнать много нового, а самое главное – сделать важный шаг в профессиональном развитии, перейти от теории к делу. Как и в прошлые годы, на весь период работы студотрядов энергетики запланировали для студентов полезный досуг и обширную культурную программу.

По итогам летнего трудового сезона в рамках конкурсного отбора будут определены лучшие отряды, которые примут участие во Всероссийском слете энергетических отрядов ПАО «Россети».

«Работа студенческих отрядов – добрая и полезная традиция. Для многих ребят это первый трудовой опыт. Здесь они учатся командной работе, развивают лидерские качества, видят реальный результат своей деятельности, становятся более ответственными. Для энергообществ это настоящая кузница кадров. С начала года ряды нашей компании пополнили 1212 молодых специалистов, некоторые из которых прошли студотряды и с теплотой и благодарностью вспоминают то время», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС