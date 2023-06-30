Фото: администрация Брянского района.

Антонина Дудина из Брянского района вошла в число лучших учителей общеобразовательных организаций. Одним из лучших педагогов ее признали в рамках ежегодного конкурса, проводимого по указу президента Российской Федерации. Об этом сообщают в администрации Брянского района.

Антонина Дудина преподает русский язык и литературу в лицея №1 Брянского района. Она победила в номинации конкурса «Лучший учитель». Призом для педагога станет премия в 200 тысяч рублей.

Этот конкурс имеет особое значение в Год педагога и наставника. Антонина Дудина раскрыла свои профессиональные навык, показала творческий подход к обучению и энтузиазмом.