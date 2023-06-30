Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Фокино ремонтируют школу №3. В ней учатся больше 500 детей из микрорайона. Образовательное учреждение вошло в программу капремонта учреждений образования. Строители заменили инженерные коммуникации, сантехнику, ведут отделочные работы по всему зданию. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте. Глава региона побывал на месте проведения работ.

Уже закупили новое оборудование для столярной мастерской и кабинета физики, новую мебель, полностью обновили оборудование пищеблока и столовой.

- Дополнительные средства выделим из областного бюджета и на ремонт бассейна, который в этом давно нуждается, - сказал Александр богомаз.

На месте брянский губернатор принял решение о ремонте стадиона напротив школы.

- Трибуны для болельщиков есть, а вот поле оставляет желать лучшего, - сказал глава брянского региона. - В Фокино сейчас возрождение футбола, конечно, команде хотелось бы играть со своими болельщиками и на своем хорошем поле. Дал поручение сделать проект футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками по примеру погарского или жуковского. Проект уже готов, поэтому сделать смету можно быстро, а не тянуть до следующего года и не изобретать велосипед. Школа, стадион- это центр жизни микрорайона, поэтому еще одна из задач - сделать здесь хорошее освещение.