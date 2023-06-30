В Брянской области в апреле среднемесячная зарплата составила 44696 рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области в апреле среднемесячная зарплата составили 44696 рублей. Это оплата труда сотрудников по полному кругу организаций, сообщают в Брянскстате.

Жителям области представили показатели средней заработной платы в регионе за период с января по апрель 2023 года, а также в апреле 2023 года. В апреле 2023 года показатель вырос на 111,1 процент относительно апреля прошлого года.

Самую высокую зарплату получают работники, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью. Среднемесячная зарплата работников этой сферы в апреля составила 78 053 рублей.