В Брянской области прошли показательные стрельбища

Фото: волонтерская рота Брянской области.

В Брянской области в день партизан и подпольщиков прошли показательные стрельбища. Их на полигоне провели активисты Волонтёрской Роты Брянска, совместно с представителями Боевого Братства, Юнармии и участником боевых действий на территории проведения СВО - Александром Жучковым. Об этом сообщают в волонтерской роте Брянской области.

Каждый участник попробовал себя в роли представителей казачества. Во время Великой Отечественной войны казаков использовали как опытных кавалеристов, разведчиков, пластунов.

Для Брянщины День партизан и подпольщиков имеет особенное значение. Именно партизаны из брянских лесов стали в послевоенные годы символом партизанского движения, а партизанским гимном (и гимном Брянской области) является песня «Шумел сурово Брянский лес»!