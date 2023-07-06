В Брянске открыли интерактивную выставку народных костюмов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на бульваре Гагарина открыли интерактивную выставку «Традиционный народный костюм Брянской области». Символично, что состоялось событие 5 июля, в День рождения Брянщины. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Горожанам и жителям города показали фотографии из 18 муниципальных образований. Каждый снимок демонстрирует особенности народного костюма определенного района области. По костюму можно узнать, откуда тот или иной человек.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Так, в традиционном народном костюме Дятьковского района преобладает красный цвет. Он символизирует долголетие, силу, плодородие, огнь, солнце. Основа - льняная рубаха. Ее шили из четырех полотнищ домотканого холста с ярко-красными, кумачовыми вставками на плечах. У жителей приграничных с Украиной сел и деревень в одежде присутствовали желто-голубые вставки, а у соседей Белоруссии - красно-зеленые.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

По-особенному выглядели женские рубахи Комарического района. Их украшал большой отложной воротник, похожий на пелерину. Он был отделан белым вязаным кружевом и вышивкой. Такого воротника на Брянщине не было ни в каком другом районе.

А для замужних женщин Новозыбковского и Жуковского районов традиционным головным убором был платок, но завязывали они его он по-разному.

Более детально изучить особенности народных костюмов нашего региона можно, придя на бульвар Гагарина и своими глазами увидев фотографии. Выставка будет работать все лето.

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