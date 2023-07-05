Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На Брянщине введут штрафы до 10 тысяч рублей за недопуск в квартиры газовиков. Такие меры нашли одобрение в правительстве России. Документ скоро внесут на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом сообщают «Известия».

Жесткую меру решили ввести для того, чтобы предотвратить взрывы в жилых домах. Сегодня штрафы для людей не превышают две тысячи рублей. Кроме того, отказ от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования штрафовать также будут до 10 тысяч рублей.

Напомним, 4 июня в Володарском районе Брянска на улице 11 лет Октября в доме №2 прогремел взрыв. Взорвался водонагревательный прибор. По счастливой случайности люди не пострадали.