В Брянске во Дворце имени Гагарина вспоминали подвиги партизан и подпольщиков

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во дворце имени Юрия Гагарина состоялось мероприятие, посвященное Дню партизан и подпольщиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В зале присутствовали вместе с представителями региональной власти представители молодёжных патриотических организаций и движений из Брянска и Могилева. Делегацию из соседней Белоруссии возглавил руководитель общественного объединения Республиканского Союза Молодежи Александр Саксонов. Он рассказал, что российские и белорусские молодежные объединения участвуют в патриотическом проекте «Дорогами Памяти и Славы». Основная задача проекта — сохранение исторической памяти, передача ее из поколения в поколение, единение молодежи ради мирного будущего.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

О сохранении исторической памяти говорил и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Мы бережно храним память о наших героических предках, - сказал глава брянского региона. - Мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь», площадь Партизан, стоянка партизанского отряда А.И. Виноградова, музей интернационального подпольного движения в Сеще - эти святые места уже давно стали не только символами Брянского края, но и своеобразными центрами патриотического воспитания подрастающего поколения. Ещё один таким центром станет музейно-мемориальный комплекс федерального уровня «Дулаг 142», который создаётся в Брянске по поручению президента России Владимира Путина. Он будет размещён на территории немецкого концлагеря, где за два года было уничтожено более 40 тысяч мирных жителей. Эти потери невозможно забыть и очень отрадно, что именно молодёжь становится инициаторами таких мемориальных комплексов по сохранению исторической памяти.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

По традиции в День партизан и подпольщиков муниципальным образованиям вручили почётные звания «Поселок, село, населенный пункт партизанской славы». В этом году этой чести удостоились поселок Климово, село Гнилево Трубчевского района и село Курово Погарского района.

Добрые и теплые слова прозвучали в адрес ветеранов войны, малолетних узников, тружеников тыла. На торжественном мероприятии чествовали Николая Степановича Радикульцева, Михаила Ивановича Заболотского, Розу Дмитриевну Трошину и Анатолия Федорович Давыдова.