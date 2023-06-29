В Брянске в прошлом году от опасной курительной смеси умер 10-летний ребенок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском рйоне Брянска от опасной курительной смеси умер 10-летний ребенок. Трагедия произошла год назад. Погибший впервые попробовал газ. Было достаточно одного раза для летального исхода. Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Тему гибели несовершеннолетних в результате «сниффинга» (вдыхание газовых паров) он озвучил в Брянской областной Думе. Также он представил рабочей группе депутатов соответствующий законопроект. Его цель - охрана здоровья несовершеннолетних от употребления этой продукции на Брянщине. Если депутаты поддержат инициативу, то лица, не достигшие 18-летнего возраста, не смогут купить товары, содержащие сжиженный газ.

- Власть должна оперативно реагировать на такие тенденции и в первую очередь реагировать законодательными актами, - сказал Сергей Антошин. - Я уверен, что участившиеся случаи отравления несовершеннолетних напрямую связаны с отсутствием правового регулирования розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих этот газ.