Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в День партизан и подпольщиков состоялся митинг. Он прошел на площади Партизан. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В мероприятии участвовали руководители региона и города, депутаты областной Думы и Брянского горсовета, представители силовых структур, делегации муниципальных образований Брянской области, гости из братской Белоруссии.

Память погибших партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, к Вечному огню возложили венки и цветы.

День партизан и подпольщиков стали отмечать по всей стране с 2009 года. Указ подписал президент России Владимир Путин.