Брянский комитет по ЖКХ подал иск в суд на подрядчика парка «Юность»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Комитет по ЖКХ Брянской городской администрации подал в арбитражный суд на подрядчика парка «Юность».

объект не только затянули по срокам, так еще и сдали с недоделками. Об этом сообщают в пресс-службе Бярнсокй городской администрации.

Критическим моментом стало происшествие в парке «Юность», когда подросток получил ушибы, рухнув вместе с подвесной лавкой. Подрядчик схалтурил, сварив стойки качелей из двух деталей, вместо использования одной целой.

После ЧП городской комитет по ЖКХ усилил контроль за действиями подрядчиков при всех ремонтах, а строительным организациям запретили без уведомления изменять параметры оборудования.

Но этот случай с качелями – не единственный брак работы подрядчика. После зимы в парке пришлось восстанавливать часть деревянных элементов на инсталляции из букв на входе, грунтовую территорию парка - заново ровнять. На некоторых металлических конструкциях появилась ржавчина. А это – дополнительные работы по очистке и перекраске. необходимо дополнительно подсыпать гравийные дорожки.

- Несмотря на то, что гарантия подрядчика действует в течение пяти лет, показателем качества его работы будет то, что «Юность», условно, в первые три года не потребует к себе строительного вмешательства, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. -. Это, в том числе еще и тест на профессионализм заказчика и технадзора.

Кроме того, говорили и о необходимости установки системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности отдыхающих.