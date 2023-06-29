Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская «Фантазия» успешно выступила на фестивале бальных танцев в Москве «В ритмах лета 2023». Он проходил с 15 по 23 июня. за эти девять дней в фестивлаи свои таланты раскрыли 644 танцевальных пар из 72 регионов России. Фестиваль объединил в себе международные (Россия, Республика Беларусь, Китай, Киргизия) соревнования, Кубок России, квалификационные и всероссийские соревнования. Об этом сообщают в пресс-службе брянсокй городской администрации.

Участники брянского коллектива «Фантазия», под руководством Светланы и Виктора Фанасютиных, 34 раза выходили на паркет. Ребята выступили замечательно. Так, Архип Воробьев и Ульяна Пивоварова заняли седьмое место в финале из 79 пар в категории «Восходящие звезды» среди детских танцевальных пар. Никита Жариков и Александра Львутина - второе место на международных соревнованиях среди 100 юниорских пар.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

И буквально через пять дней Никита и Александра заняли второе место по латиноамериканской программе из 205 танцевальных дуэтов. Медали и большой серебряный кубок дополнили коллекцию трофеев в копилке коллектива «Фантазия».

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