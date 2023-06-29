Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Брянские эксперты выразили свое мнение о важности консолидации общества. Консолидация общества на фоне вооруженного мятежа сыграла ключевую роль в стабилизации обстановки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, во время обращения к представителям правоохранительных структур и военным.

- Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними, - сказал глава государства.

Тема гражданской солидарности актуальна на сегодняшний день. Этот вопрос широко обсуждают. Свое мнение выразили и брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин выразил уверенность в том, что показательным примером настроения общества стала ситуация в регионе. Панических настроений не наблюдалось. Жители Брянщины следили за новостями, но не включились в горячие обсуждения повестки, а продолжили заниматься своими делами.

- Безмятежность во время мятежа – показатель доверия власти, - сказал Валерий Алексеевич. - Оставив решать возникшие вопросы тем, в чьей компетенции это находится, граждане были спокойны и уверены, что Россия справится с проблемой.

Генеральный директор АО «Чистая планета » Владимир Чашников считает, что « когда страна обретает суверенитет во всех сферах, когда граждане видят, что власть принимает решения в пользу народа, стремление сплотиться и совместно работать на достижение поставленных целей возникает спонтанно и не требует искусственной мотивации.».

- Любые преграды на пути к победе и благоденствию становятся преодолимыми, когда мы вместе, - поделился своим мнением Владимир Владимирович. - И реакция широких народных масс на мятеж еще раз показала, что это действительно именно так.

А руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров сказал о том, что данная ситуация показала, насколько консолидированным стало общество и государство с момента начала специальной военной операции.

- Позиция жителей всех регионов, представителей общественности, партий, религиозных организаций была однозначной - втягивание страны в пучину гражданской войны недопустимо! – сказал Руслан Александрович.

Также он отметил, что в Брянской области многие открыто высказали свою позицию в поддержку Президента России Владимира Путина и против мятежников. Эксперт предполагает, что все участники конфликта сделали для себя правильные выводы.